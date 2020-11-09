بعد تصدرها المشهد.. برلمانية: الرئيس السبب في وعي المرأة المصرية بمناحي الحياة

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.



١. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء أمس الأحد، انتهاء عملية الاقتراع وغلق اللجان الانتخابية وعددها 9468 لجنة انتخابية داخل 13 محافظة في ثاني وآخر أيام التصويت.



٢. بدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه.



٣. تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب يوم 15 نوفمبر.



٤. تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يوم 21 حتى 23 نوفمبر، وللمصريين في الداخل يومي 23 و24 نوفمبر.



٥. تعلن النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الأولى في 30 نوفمبر الجاري.



٦. وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية للمصريين بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر، وفي الداخل يومي 7 و8 ديسمبر.



٧. بينما تعلن النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، يوم 14 ديسمبر المقبل.

أعربت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن سعادتها بتصدر المرأة المصرية مشهد العرس الديمقراطي لمجلس النواب 2020، مؤكدة على أن المرأة بمختلف الطبقات والفئات أصبحت أكثر وعيًا وحرصًا على المشاركة في كافة الإستحقاقات الدستورية المصرية وكان أخرها انتخابات البرلمان.وأوضحت "عطوة"، خلال البيان الصادر لها، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الكبير الذي بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه المرأة للنهوض بها، ومنحها كافة الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما أثر بالإيجاب على مناحي الحياة، مؤكدة على أن المرأة تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس.ووجهت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التحية والتقديم لكافة السيدات اللائي شاركوا فى العملية الانتخابية، سواء مرشحات أو ناخبات، قائلة: "إنتو مش مقدرين إيه بيتعمل في مصر مقارنة بدول عظمى وكبرى، تجري الانتخابات وسط عمليات التزوير".إقرأ أيضًا.. كل ما تريد معرفته عن الإجراءات التالية لانتهاء