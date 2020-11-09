بعد فوز فالنسيا.. ثالث أسوأ هزيمة لزيدان مع ريال مدريد

خسر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان أمام فالنسيا بنتيجة 1-4 في الجولة 9 من الدوري الإسباني، وتعد ثالث أسوأ هزائمه مع الفريق "الملكي" .









وتعد الهزيمة هي الثانية للريال هذا الموسم من أصل ثماني مواجهات.









وسبق أن تجرع زيدان الخسارة بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياغو برنابيو أمام برشلونة في الليغا عام 2017.









كما سقط الفرنسي بنفس النتيجة في فرنسا بدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان في عام 2019.









بينما تعد هذه المرة الثانية هذا العام التي يستقبل فيها الريال أربعة أهداف بعد سقوطه على ملعبه أمام ريال سوسييداد 3-4 الموسم الماضي في ربع نهائي كأس الملك.



