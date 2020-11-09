محافظ القاهرة يكرم المتفوقين من أبناء العاملين بهيئة النظافة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الحفل الذي أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالحديقة الدولية لتكريم أبناء العاملين المتفوقين فى الشهادات العامة والجامعية. 


وأكد المحافظ خلال الحفل حرصه على لقاء العاملين ومشاركتهم فى كل مناسباتهم تقديرا لمجهوداتهم الواضحة بشوارع العاصمة وتحفيزًا لأبنائهم المتميزين على مزيد من التفوق مشيرًا إلى أن المتفوقين هم الثروة الحقيقية التى يمتلكها الوطن.


ووجه محافظ القاهرة التحية لأولياء الأمور مؤكدا أن التكريم يأتي في المقام الاول لهم نظرا لدورهم الهام في الدفع بابنائهم للتفوق.

كما أكد المحافظ على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.
محافظ القاهرة يكرم المتفوقين من أبناء العاملين بهيئة النظافة
محافظ القاهرة يكرم المتفوقين من أبناء العاملين بهيئة النظافة
محافظ القاهرة يكرم المتفوقين من أبناء العاملين بهيئة النظافة
محافظ القاهرة يكرم المتفوقين من أبناء العاملين بهيئة النظافة
محافظ القاهرة يكرم المتفوقين من أبناء العاملين بهيئة النظافة
محافظ القاهرة يكرم المتفوقين من أبناء العاملين بهيئة النظافة
محافظ القاهرة يكرم المتفوقين من أبناء العاملين بهيئة النظافة
محافظ القاهرة يكرم المتفوقين من أبناء العاملين بهيئة النظافة

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