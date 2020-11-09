الشباب يعلن مدة غياب بانيجا عن الملاعب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي اليوم الإثنين عن غياب نجم الفريق إيفر بانيجا عن الملاعب لمدة تتراوح بين عشرة أيام إلى أسبوعين بسبب الإصابة.


وكان بانيجا قد غاب عن مباراة فريقه الماضية ضد الفتح متأثراً بالإصابة التي لحقت به والتي كانت الفحوصات الطبية التي أجراها الأرجنتيني قد أكدت وجود شد في العضلة الخلفية الأمر الذي يفرض عليه الغياب من أجل التأهيل.


ويستفيد بانيجا من فترة التوقف الدولية لعلاج الإصابة على ان يكون متاح لمباراة الجولة الخامسة ضد أهلي جدة يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

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