"جيبريسوس" يرحب بالجهود المبذولة لتعزيز منظمة الصحة العالمية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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افتتح رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اجتماعًا رئيسيًا لمعالجة وباء فيروس كورونا، اليوم الاثنين، بالترحيب بالجهود المبذولة لتعزيز الهيئة التي تتخذ من جنيف مقرا لها من خلال الإصلاح.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إننا نرحب بأي وجميع الجهود المبذولة لتعزيز هذه المنظمة ليس لمصلحتها، ولكن من أجل الأشخاص الذين نخدمهم"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وكان يلقي كلمة أمام الجلسة الوزارية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة والتي استؤنفت اليوم الاثنين بعد اجتماع قصير في مايو الماضي حيث قال إن حالات الإصابة بكوفيد -19 اقتربت من 50 مليونًا مع 1.2 مليون حالة وفاة.

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