محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى لاعب داخل القارة الإفريقية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تصدر الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، قائمة أغلى لاعب داخل القارة الإفريقية.


ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" الإنجليزي،" فإن جاء صلاح في صدارة القائمة من حيث القيمة التسويقية بـ 120 مليون يورو، وجاء فى نفس المركز زميله بالفريق الدولى السنغالى ساديو مانى بـ120 مليون يورو".


وأضافت:"وقد جاء بعد ثنائي ليفربول خاليدو كوليبالى، مدافع فريق نابولى، بـ65 مليون يورو، ليحتل بهما المركز الثانى".


وسقط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، أمام مانشستر سيتي، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وبعد هذه المباراة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 17، ليحتل المركز الثالث في ترتيب البريميرليج، بفارق نقطة عن المُتصدر ليستر سيتي.


وعلي الجانب الآخر أصبح رصيد مانشستر سيتي 12 نقطة، محتلًا المركز الحادي عشر في سلم الترتيب.

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