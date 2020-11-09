"عدم إثارة حاسة الشم".. 4 أفعال تدمرك عند الإصابة بفيروس كورونا (تعرف عليها)

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أعلن طبيب الروسي، جليب جليبوف، والذي يعمل في مستشفى الأمراض المعدية في مدينة زوبوفو، عن عدة عادات يجب تجنبها في حال ظهور أعراض الإصابة بفيروس "كورونا".



وترصد "الفجر" في السطور التالية أشياء يجب تجنبها عند ظهور أعراض إصابة بفيروس كورونا:



لا داعي للخوف:



قال طبيب الروسي، جليب جليبوف إنه في حال اختفاء حاستي الشم والتذوق، فلا داعي للذعر! وذلك بسبب أن أغلب المرضى الذين تظهر عليهم هذه العلامات تكون حالتهم المرضية خفيفة، حيث أنها عبارة عن وظيفة وقائية للجسم (حماية الدماغ من آثار كوفيد-19).، وفقا لما ذكرته"سبوتنيك".



عدم اثارة حاسة الشم:



اكد طبيب الروسي أنه في حالة فقد حاسة الشم، أنه لا يجب إثارة هذه الحاسة بشكل مصطنع في الأسبوعين الأولين، أي لا يجب أن تشم الروائح القوية، مثل الزيوت العطرة واستنشاق محاليل كحولية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمر.



محاليل مضره:



كشف طبيب الروسي، جليب جليبوف، أنه لا يجب اللجوء إلى العلاجات التي تعتمد على إدخال محاليل مختلفة في الدم بتركيز معين، كون ذلك لا يجدي نفعا مع "كوفيد-19"، بل يمكن أن تسبب ضرارا إضافيا للأنسجة الرئوية والدماغ.



عدم تناول السكريات:



شدد طبيب الروسي أنه عند الإصابة بفيروس "كورونا" يجب الحد من تناول الحلويات، حيث لاحظ الكثير من الأطباء زيادة في نسبة السكر في الدم بعد المرض، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تلف أوعية غدة البنكرياس، أو تناول كمية كبيرة من المضادات الحيوية مما يؤدي إلى التهاب البنكرياس.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و6368 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.