أهداه رحلة عمرة.. مدير تعليم قوص يكرم الطالب الأول علي الجمهورية في حفظ القرآن الكريم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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كرم الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الإثنين، الطالب أحمد عبدالحق، الطالب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة جراجوس الثانوية، بحضور عبدالناصر ضاحي رئيس مجلس أمناء الإدارة ونائبه محسب حساني وعبد الرؤوف ابوبكر موجه اول التربية الاجتماعية وأحمد محمود، مدير المدرسة واحمد بسطاوى موجه الدراسات الاجتماعية ومحمد رضا موجة اول التربية الفنية وعزت الشريف مدير العلاقات العامة.

هذا وكرم مدير تعليم قوص الطالب أحمد وسلمه شهادة تقدير من الإدارة، كما أعلن أهداءه رحلة عمرة من جيبه الخاص وطالبه باستخراج جواز سفر فور إتمامه سن ال18 عام لإنهاء إجراءات تأشيرة العمرة فور فتح باب العمرة.
يذكر أن الطالب أحمد عبدالحق، ابن قرية الجمالية جنوب قنا، فاز بالمركز علي مستوى الجمهورية في حفظ القرآن الكريم بالمسابقة الأخيرة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في حفظ القرآن الكريم والذى مثل فيها، "عبدالحق" محافظة قنا بعد التصفية بين الأقاليم أكتوبر الماضي ممثلا لمديرية تعليم قنا.


كان الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد كرما أول أمس أحمد عبدالحق الطالب بمدرسة جراجوس الثانوية الفائز بالمركز الأول الجمهورية في حفظ القرآن الكريم، مشيدين بدور أسرة الطالب في خصولة هذا المركز وهو ابن من ابناء مركز قوص بلد العلم والعلماء.

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