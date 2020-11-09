أشرف زكى عن أزمة الفنانين: مش انا اللي بقول مين يشتغل ومين يقعد في البيت

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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أكد النقيب أشرف زكى، بأنه ليس أي ذنب بعدم شغل بعض الفنانين وجلوسهم في منزلهم، مشيرا بأن سوق الإنتاج هو الذي يحدد.


وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، الذى يعرض على القناة الأولى، مساء أمس، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: إنه لا يلوح بالاستقالة من منصبه، و أن نقابة الممثلين هي النقابة الوحيدة التي يحمل بعض أعضائها النقيب ومجلس النقابة مسئولية التشغيل.

وأشار أنه مدرك أن هناك مشكلة وأن الإنتاج اختلف بسبب اختفاء الدولة من قطاع الإنتاج متمثلة في "صوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي وغيرهم"، متسائلا هو النقيب اللي بيشغل يعني؟.


وأضاف " "لا تحملوني فوق طاقتي، أنا لا أملك أقول شغلوا فلان وماتشغلش فلان، عندنا أزمة لكن مش أنا اللي بشغل".

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