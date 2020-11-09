القوى العاملة: تعيين 487 شاباً.. منهم 34 من ذوي القدرات بالسويس

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس تعيين  487  من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى  ، منهم 34 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 965  راغبا في العمل، منهم 14 من ذوي القدرات الخاصة. 
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر  الماضي ، إلي أن المديرية قامت باستخراج 400 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، وتلقت في مجال علاقات العمل 110 شكاوى فردية تم تسوية 47 شكوى منها ودياً ، وتحويل 37 منها للمحكمة العمالية ، و 26   شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث وتسوية  شكوى واحدة وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.
وأوضح مدير المديرية أنه تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً من المسجلين بالمديرية وصلت إلى 48 ألف جنيه لـ 17 عاملا ، كما تم البدء في صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 2554 عاملاً من المسجلين بقاعدة البيانات بالمديرية ، بإجمالى مبلغ مليون و 277 ألف جنيه خلال الفترة من 26 سبتمبر الماضي  حتى 25  نوفمبر 2020  .
وأشار إلي أنه تم التفتيش على 230  منشأة ، وتم تحرير 17 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 15 حملة تفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والتفتيش على 10 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير  محضرين  لمنشآت مخالفة.
 
 
 

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