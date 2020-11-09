وزيرة البيئة: 350 مدخنة بـ 75 منشأه لرصد التلوث الصناعى

Advertisements

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن الوزارة وجهازها التنفيذى مستمرة فى خطتها لإحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى.



وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن وحدتي إنتاج الكهرباء بمحطة كهرباء التبين البخارية التابعة لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء، حيث تم ربط كلًا من عناصر (ثاني أكسيد الكبريت، اكاسيد النيتروجين، اول أكسيد الكربون ) والظروف المرجعية لعدد (2) مدخنة، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءاتها ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.



وأوضحت فؤاد أن ربط المصانع والشركات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية يتيح للوزارة مراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة الصادرة من تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة. لافتة الى أن إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظات القاهرة الكبرى بلغ (20) منشآة بعدد (84) مدخنة، وبلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية( 75) منشأة تمثل 350 مدخنة.



اقرأ ايضا

أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصوتها فى أول أيام انتخابات مجلس النواب 2020 فى دائرتها الانتخابية بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.



وأكدت فؤاد على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وكل الاستحقاقات التشريعية، باعتبارها واجب وطني على كل المصريين، وأن وجود مجلس النواب هو استحقاق دستوري مهم، وخطوه هامة لدعم مسارات الديمقراطية والتنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وناشدت وزيرة البيئة المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات، مشيدة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان الانتخابية من حيث التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

