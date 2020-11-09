وزير خارجية فرنسا: لسنا في معركة ضد الإسلام بل الإرهاب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال جون إيف لورديان، وزير خارجية فرنسا، إن التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون حول حرية التعبير ومحاربة التطرف تم تحريفها واستخدامها كأداة لأغراض سياسية. 

وأشار "لورديان"، خلال مؤتمر صحفي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن فرنسا تحترم الإسلام وحضارته وثقافته، مؤكدا أن الانفتاح واحترام كل المعتقدات جزء أساسي من سياسة فرنسا، منوها بأن الإسلام قدم مساهمات قيمة لتاريخ البشرية.

وأكد أن فرنسا ليست في معركة ضد الإسلام، حيث أن الإسلام دين يؤمن به العديد، بل فرنسا تحارب الإرهاب والتطرف.

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وزير الخارجية الفرنسي مصر ماكرون الإسلام الإرهاب

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