نجم ريال مدريد يعوض غياب أنسو فاتي في منتخب إسبانيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:01 م
انسو فاتي
انسو فاتي
محمد الدمتناوي
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قرر لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استدعاء لاعب جديد إلى معسكر المنتخب الإسباني خلال التوقف الدولي المقبل، بدلًا من المصاب أنسو فاتي نجم نادي برشلونة.

وتعرض فاتي لإصابة قوية مع برشلونة أمام ريال بيتيس، يوم السبت الماضي، في اللقاء الذي انتهى بفوز العملاق الكتالوني بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وكشفت تقارير صحفية، أن مدة غياب فاتي عن برشلونة قد تكون شهر ونصف، وقد تصل إلى ثلاثة أشهر.

وبحسب الحساب الرسمي لمنتخب إسبانيا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن لويس إنريكي قرر ضم ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، إلى معسكر المنتخب الإسباني بدلًا من أنسو فاتي.

وشارك أسينسيو هذا الموسم في 9 مباريات مع ريال مدريد في مختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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