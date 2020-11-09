ستيفاني وليامز: نعمل على إنهاء الحرب والانقسام في ليبيا

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، إنها تعمل على انهاء الحرب والانقسام في ليبيا.

وأضافت ستيفاني وليامز، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "حققنا تقدما لإنهاء الحرب في ليبيا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تمسك بلاده بوحدة الأراضي الليبية ورفض الحل عسكري.

وقال لودريان، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري: " نرفض التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية وسننسق مع الإدارة الأمريكية الجديدة في الأزمات الدولية ومكافحة الإرهاب".

وأشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أن بلاده ستعمل مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، في إطار جديد للعلاقات الفرنسية الأمريكية.

وأضاف لودريان: "نحترم الدين الإسلامي والمسلمون جزء من فرنسا وندافع عن الحريات الدينية ونحارب التطرف والإرهاب".



