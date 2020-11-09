



ننشر طقس الـ3 أيام المقبلة في كافة المحافظات | خريطة سقوط الأمطار ودرجات الحرارة





تعرف معنا الآن على طقس الـ3 أيام المقبلة وفقا لتوقعات خبراء هيئة العامة للأرصاد الجوية ، كما سنوضح خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المناطق المختلفة في محافظات الجمهورية ، كما سننشر درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد نهاراً، فيما يكون الطقس بارد ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء .





طقس الـ3 أيام المقبلة

فيا يخص سقوط الأمطار، تشير التوقعات إلى الآتي:





يوم الثلاثاء: من المتوقع سقوط أمطار مختلفة الشدة على العديد من محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة ، وتنحصر فرصة سقوط الأمطار خفيفة ومتوسطة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية .





الاثنين: سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( السلوم – مطروح – الإسكندرية –) وتكون فرص سقوط المطر ( 80 % تقريباً ).





أما السواحل الشرقية ( بورسعيد – العريش ) ، فمن المحتمل أن تكون الأمطار متوسطة و فرص سقوط المطر ( 60 % تقريباً ).





كذلك شمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) ستكون نسبتها.( 30 % تقريباً ).





وعلى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ( 40 % تقريباً ) .





أما عن اليوم الأحد،فيتوقع خبراء الأرصاد الجوية، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبري .

وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً ) .





ثم المناطق من شمال الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ ) تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً ) .





درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى كالتالي:





- القاهرة الكبرى 25 – 17.

- الوجه البحري 25 – 17.

- السواحل الشمالية الغربية 23 – 20.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 26 – 21.

- وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 – 24.

- ثم شمال الصعيد 26 – 17.

- أخيرا، جنوب الصعيد 28 – 19 درجة مئوية.



