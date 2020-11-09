مخنوقة بداخل الشقة.. الاستماع لأقوال أسرة سيدة عثر عليها مخنوقة بالعمرانية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة ربة منزل مخنوقة داخل شقتها بالعمرانية، وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة، وفحص منافذ المنزل للوقوف على ظروف الواقعة.

وتستمع جهات التحقيق لأقوال أسرة المجني عليها، لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بالعمرانية، أن السيدة متزوجة منذ أكثر من ٥ أشهر

وأفادت التحقيقات، أن الجثة حول رقبتها حبل، نتيجة لخنقها، وكانت ملقاه بصالة الشقة على وجهها

وأمرت النيابة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل مخنوقة، وملقاة بصالة الشقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الحية متزوجة منذ عدة أشهر، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 
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قرر قاصي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية، استمرار حبس ضابط متقاعد، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحرق والدته بالهرم.

وأفاد الجيران خلال التحقيقات، أنه قبل اشتعال النيران بالشقة، سمعوا صوت مشاجرة بين الأم ونجلها، بالاضافة أنه كان دائم التشاجر معها، وكان في بعض الأحيان يتعدى عليها بالضرب ويعذبها.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في وقت سابق، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة متفحمة عُثر عليها داخل شقة سكنية في منطقة فيصل، بالهرم، في محافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن الجثة لسيدة سيتينة العمر، وأن ابنها وراء قتلها حسب شهود العيان، بعد سكب مادة تساعد على الاشتعال أدت لإشعال النيران ف الشقة.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ بنشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث و3 سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران.


 

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