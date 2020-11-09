صحة المنيا تنظم اليوم قافلة طبية بملوي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الاثنين قافلة طبية بقرية تندة التابعة لمركز ملوي، على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، وجهود وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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