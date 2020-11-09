برنامج تدريبي خاص لتجهيز ثنائي الأهلي

وضع كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاص لتجهيز الثنائي السنغالي أليو بادجي و النيجيري جونيور أجايي المنتظر أن ينتظما في مران الفريق غدا الثلاثاء بعد انتهاء الاجازة التي حصلا عليها بعد التتويج ببطولة الدوري.









واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأول حيث يعود الثنائي أجايي و بادجي للتواجد في مران الفريق غدا ومن ثم قام كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني بوضع برنامج تأهيل خاص للثنائي بعد انتهاء فترة الاجازة السلبية التي حصل عليها وتواجدا في بلادهما.









ويواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أبو قير للاسمدة في كأس مصر والزمالك في نهائي دوري ابطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.