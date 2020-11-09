برنامج تدريبي خاص لتجهيز ثنائي الأهلي
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:01 م
علي نبوي
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وضع كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاص لتجهيز الثنائي السنغالي أليو بادجي و النيجيري جونيور أجايي المنتظر أن ينتظما في مران الفريق غدا الثلاثاء بعد انتهاء الاجازة التي حصلا عليها بعد التتويج ببطولة الدوري.
واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأول حيث يعود الثنائي أجايي و بادجي للتواجد في مران الفريق غدا ومن ثم قام كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني بوضع برنامج تأهيل خاص للثنائي بعد انتهاء فترة الاجازة السلبية التي حصل عليها وتواجدا في بلادهما.
ويواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أبو قير للاسمدة في كأس مصر والزمالك في نهائي دوري ابطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.