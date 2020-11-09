فتح الحركة المرورية بطريق «المنيا - رأس غارب»

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أعلن المهندس بهاء عبدالمنعم أبوبيه، مدير فرع الهيئة العام للطرق والكباري بالمنيا، تشغيل طريق المنيا رأس غارب، واستمرار أعمال الإصلاحات بطريق الشيخ فضل رأس غارب، واستمرار غلق طريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش».





وشهدت مدن وقرى في المحافظة، أمطار خفيف، ومتفرقة في بعض الأماكن، في ظل التقلبات المناخية، مما دفع الفرق المرورية من الانتشار واتخاذ الإجراءات الخاصة بالحد من السرعات وتغيير الاتجاهات ببعض الطرق حفاظا على أرواح المواطنين