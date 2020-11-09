عبد الباسط حمودة عن خلافات شقيقته: أولادها أهانوني وجبتلي السكر

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كشف الفنان عبد الباسط حمودة، عن الخلافات بينه وبين شقيته الوحيدة شادية، وذلك بعدما انتشرت شائعات عن وفاتها ثم اتضح بأن ليس هي من توفت.





وقال عبد الباسط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل” المذاع عبر شاشة “المحور”، إنه تعرض للإهانة من شقيقته الكبرى؛ بسبب تداول خبر وفاتها، قائلا ": “كل بيت فيه مشاكل، وكل واحد بيزعل من أخته أو أخوه، لكن مش بيقدروا يستغنوا عن بعض، خصوصا أنها اختي الوحيدة بس هي جرحتني وزعَّلتني جامد”.







وأشار" الست اللي ماتت دي، جارتي، وبعتبرها زى أختي؛ لأنها هي اللي ربِّت أولادي، وجوزها وصَّاني عليها، مشيرا "لكن مش أختي اللي توفيت، وبسبب كدا؛ هي جرحتني جرح كبير، وجابت لي السكر والضعط، وركبت دعامتين وقسطرة، ووصل الأمر إن عيالها أهانوني".