خريطة سقوط الأمطار المتوقعة حتى يوم الخميس المقبل 12 نوفمبر 2020

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سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس المقبل 12 نوفمبر 2020، وفقًا لتوقعات ا

لهيئة العامة للأرصاد الجوية.