خريطة سقوط الأمطار المتوقعة حتى يوم الخميس المقبل 12 نوفمبر 2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس المقبل 12 نوفمبر 2020، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس المقبل 12 نوفمبر 2020

اليوم الاثنين 09 نوفمبر 2020

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق .

الوجه البحري : أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية )

أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الغربية – المنوفية – الشرقية ......).

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح – السلوم ) .

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على مناطق من (الاسكندرية – سيدي عبد الرحمن – الضبعة – رشيد ) .

شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الفيوم – بني سويف – المنيا - حلايب – شلاتين – رأس بناس ) .


يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية - ......).

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الاسكندرية – الضبعة – رشيد – بلطيم – مطروح – السلوم ).

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( حلايب – شلاتين – راس بناس )


يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الإسكندرية – الضبعة – مطروح – رشيد – بلطيم ).

شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ) .


يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية .

أخبار تهمك

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري بروسيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد اعلان النتائج الأولية.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات المرشحين بالنواب

منذ أقل من ساعة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد زيادة الإصابات.. ٣ مفاجآت عن كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ ساعتين

عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ ساعة و نصف

وليد العطار: قد نلجأ لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك بنهائي إفريقيا

منذ ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 11 ساعة

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ ساعة و 6 دقيقة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 12 ساعة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. مرتضي منصور خارج برلمان 2020

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 ص

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

12:27 م

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

11:30 ص

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض