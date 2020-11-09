خريطة سقوط الأمطار المتوقعة حتى يوم الخميس المقبل 12 نوفمبر 2020
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:47 م
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس المقبل 12 نوفمبر 2020، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
خريطة سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس المقبل 12 نوفمبر 2020
اليوم الاثنين 09 نوفمبر 2020
القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق .
الوجه البحري : أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية )
أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الغربية – المنوفية – الشرقية ......).
السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح – السلوم ) .
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على مناطق من (الاسكندرية – سيدي عبد الرحمن – الضبعة – رشيد ) .
شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الفيوم – بني سويف – المنيا - حلايب – شلاتين – رأس بناس ) .
يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية - ......).
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الاسكندرية – الضبعة – رشيد – بلطيم – مطروح – السلوم ).
جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( حلايب – شلاتين – راس بناس )
يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الإسكندرية – الضبعة – مطروح – رشيد – بلطيم ).
شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ) .
يوم الخميس 12 نوفمبر 2020
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية .