للمكسب السريع.. استمرار حبس ديلر أوسيم لاتجاره في مخدر الموت

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمراى حبس عاطل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الحشيش بأوسيم.

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الحشيش في منطقة أوسيم، واعتراف بأنه يروج المخدرات على عملائه بالمنطقة.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم سابق اتهامه في قضايا أخرى، وأنه لجأ لتلك التجارة للمكسب السريع، وكان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزته على قطع من الحشيش.

وطلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن إتجار عاطل بالمواد المخدرة فى منطقة أوسيم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف أمام رجال المباحث بحيازته المخدر لترويجه بين عملائه، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، عن إتجار عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم، ونجح رجال المباحث فى القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بالاتجار بها، وأنه كان يستعد لترويجها وبيعها لعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة لتحقيق.

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