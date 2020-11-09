«التوعية المائية وجائحة كورونا والنظافة العامة».. مياه المنيا تنظم ندوة لـ 1660 طالب

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أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا والعضو المنتدب، تكثيف ندوات توعية بحضور أكثر من ١٦٦٠ طالب وطالبة بمدارس جمال برعى والانجيلية بأبوقرقاص.





وأضاف الشهاوي أن هذه الحملات تركز على التوعية المائية وجائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الامن للصرف الصحى، وأنها تتم بالتعاون بين الشركة وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وتم توزيع كتب تلوين تخص التوعية







وأكد الشهاوي أن الشركة تولى أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات الموثرة داخل المجتمع المنياوى.

