إصابة 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب بالمنيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب تروسيكل، بالطريق الدائري بمركز بني مزار بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل، بالطريق الدائري، بمركز بني مزار.

وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 6 سيدات تسبب الحادث في إصابة 6 سيدات، مقيمون جميعًا بمركز سمالوط.

تم نقل المصابات، إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

وعلى جانب اخر أصيب مساء، 21 شخص من بينهم 8 أطفال إثر تعرضهم لحادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القديم، المار على محافظة المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب ميكروباص أجرة، بالطريق الصحراوي القديم بالقرب من قرية بنى حسن الشروق.

وفور انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين إصابة 21 فرد معظمهم من عائلة واحد من بينهم 8 أطفال، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى المنيا العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوى.
كما أصيب شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق الجيش أمام كافتيريا اللواء 2 بأبوقرقاص، وإصابة شخص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العزيمة. تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التحقيق.

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