فريدة سيف النصر تعتذر عن إفصاحها عن أي تفاصيل تخص مسلسل "موسى"

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اعتذرت الفنانة فريدة سيف النصر لكل البرامج وللصحفيين الذين يقومون بالتواصل معها من أجل الإفصاح عن بعض التفاصيل المتعلقة بشخصيتها في مسلسل "موسى" الذي ستشارك به في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت فريدة سيف النصر منشورًا قالت فيه :"باعتذر لبرامج دبي أو مصر أو أم بي سي وتريند وجرايد ورقية وإلكترونية عن تحدث عن دوري في موسى".



وتابعت فريدة سيف النصر قائلة :"أولاً أنا هاعمله بضمير زي أي شغل الله بيرسله لي، لكن علشان أعمل بونط وأحاديث أنا مش مقتنعه إلا بكلام ربنا إن لاننسب فضل لأنفسنا، أي نعم العمل ملئ بنجوم على راسنا كما كل النجوم المصرية والعربية، وحتي العالمية، لكننا أمام ظاهرة أولية بحته، وبسم الله ماشاءالله ولاقوة الابالله، والله يحميه محمد فاق كل من كانوا وسيكونوا وأرجو عدم اخذ موقف مني أو زعل، اراد الله ان يصرف له محبه تخطت بلايين ومليارات سواء مشاهدين أو متابعين أو أصدقاء، محبة تخطت حدود بلدنا وقارتنا ووصلت لقارات أخرى، الله يحميك يابني ويحفظك من العين".



وأضافت فريدة سيف النصر قائلة :" طيب أنا اتنطط وأدعي بقي إني ضلع مهم للمشاهدة، لا والله أنا ياجماعة اللي هكسب مشاهدة جمهور رمضان المختلفة من شباب مصر و العرب أو أجانب، وأتمنى أكون عند حسن ظنكم دائمًا بي، لكن ارفض نغمة إنهم كسبوا وهكسر الدنيا والعبط ده، لعلمكم الدنيا هي اللي بتكسرنا تقعد تفتفت فينا حته حته لحد ماتخفينا وتبلعنا جواها، أنا مش عايزة كلام كبير؛ لان الله أكبر، وهقول دعوتي دايما لما ادخل الشغل اللهم ارزقني اللحظة، لحظة ماينعم عليا بيها، وللعلم أنا لم أسعى لشئ ولا مرة، بل أحب مثلاً عمل لمحمد سلامة، واتمني العمل معه أو احب رمضان وأحب العمل معه، وقيسوا علي هذا كل شئ إلا وقسمًا بالله اجده راسلهم لي ".



واختتمت فريدة سيف النصر كلامها قائلة :" الحمد لله إنه أعطانا العمر حتى أعاصر نجوم جدد يضافوا للعمالقه اللذين بدءت معهم واللي عودونا لاننسب الفضل لأنفسنا وأن نعترف بنجومية الآخرين، وأن نهتم بعملنا فقط فيعطينا، وإلا ننظر لغيرنا فلانري الطريق، وأصلا والله ثم والله ثم والله أنا لا أرى إلا طريق واحد هو ما أسعى للوصول لقمته خوفًا وطاعة ومحبة ورضا، فأرجو عدم كتابة كلمات مستفزه للغير ولاتغضبوا لن ارد لأن أي عمل من حق مؤلفه ألا يفصح أحدًا عنه كي يكون مفاجأة جميلة، ولقد قولت للجميع تحدثوا مع المخرج هو الوحيد القادر علي ماذا يقول أو لا يقول ولا تقارنوني بأحد، فلان صرح أو فلانة، أنا يا سيدي مدرسة قديمة، وعلى فكره علشان سؤال هما ما نعينك تتكلمي، لا والله أبدًا، زي ما قولت خلي كله مفاجأة حلوة عن الجميع مع نجم فوق العادة ومخرج متميز جدًا ومؤلف أفكاره غير متداولة، والاستمتاع سيكون لكم جميعًا، بسم الله توكلنا علي الله، سامحوني".