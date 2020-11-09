جولة للمرشدين السياحيين بمتحف شرم الشيخ والمنطقة الترفيهية

Advertisements

قالت ميريام إدوارد المشرف العام علي متحف شرم الشيخ الأثري بمحافظة جنوب سيناء، إن المتحف قام بتنظيم محاضرة وجولة للمرشدين السياحين لتعريفهم بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به.



جاء ذلك في اطار حرص وزارة السياحة والاثار لتعريف المرشدين السياحيين بالمتحف والقطع الاثرية المعروضة به لتمكينهم من شرح مقتنياته وسيناريو العرض الخاص به للسائحين بطريقة سهلة ومشوقة.



واصطحبهم في الجولة الدكتور أسامة عبد الوارث والدكتور ميسرة عبد الله أعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، وتم تسليط الضوء على فلسفة العرض المتحفي للقاعات والقطع الاثرية التي تعبر عن تنوع وثراء الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة، بالاضافة الى الهدف والرسالة التي يحب ان بيقدمها المتحف للزائرين.



وانبهر المرشدين بالمتحف واصفين إياه بالفريد كما قاموا بجولة حول المتحف ليتعرفوا علي المناطق الترفيهية به.



ومن ناحيته قال محمد حسنين مدير المتحف إن متحف شرم الشيخ افتتحه فخامة رئيس الجمهورية يوم ٣١ اكتوبر الماضي، وتقرر فتحه طوال أيام الأسبوع لفترتين الأولى صباحية من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 مساءً، والفترة الثانية مسائية من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، حيث ستقدم تلك المواعيد فرصة للسائحين للتمتع بشواطئ المدينة الخلابة وممارسة الرياضات المائية الممتعة صباحًا، وزيارة المتحف ليلًا للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.



ويضم المتحف ثلاث قاعات للعرض المتحفي، ومنطقة ترفيهية بها عدد من المطاعم والبازارات ومحال الحرف التراثية، ومسرح مكشوف وساحات لإقامة الاحتفالات والفعاليات.



ويتناول سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ نشأة الحضارة المصرية وتطورهـا، كما يسلط الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايـش مع كائناتها التي قدسها حيث يعرض المتحف ٥٢٠٠ قطعة أثرية منتقاة.



تعبر القاعة الكبرى عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمة، عن طريق عرض عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية في مراحل تاريخية مختلفة، كما تضم مجموعة من تماثيل السفنكس التي تمثل الهيئة الحيوانية مع الآدمية، وتمثال لرجل بجانب ابنته الصغيرة، بالإضافة الى عدد من الحيوانات المقدسة في مصر القديمة مثل القطط والجعارين المختلفة الأشكال والأحجام والتي تم اكتشافها عام ٢٠١٩ بمنطقة آثار سقارة.



اما الممر الحتحوري سمي بهذا الاسم نظرا لوجود عدد كبير من القطع الخاصة بالإلهة حتحور إلى جانب بعض التماثيل للملوك تحتمس الأول، وحتشبسوت ونختنابو، ورمسيس الثاني، ورمسيس الثالث. يعرض به أيضا محاكاة لمقبرة أثرية كاملة بكافة تفاصيلها وما تحتوي عليه من اثاث جنائزي.



ومن أهم القطع الأثرية بالمتحف قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للإله” ايروس“وهو يصطاد الغزلان والتي تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للاله "بس" من الطين الغير مكتمل الحرق يتم عرضة داخل القاعة الكبرى، هذا بالإضافة إلى القطع التي تم اكتشافها حديثًا ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف.



كما يعرض المتحف بشكل استثنائي ١٠ قطع أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك قبل عرضها بالمتحف المصري الكبير، وقد تم اختيار تمثال (الكا) القرين للملك توت عنخ آمون المغطى بالراتنج الاسود والذي يرتدى النمس على رأسه ليكون القطعة الرئيسية بالمعرض، مما يعد بمثابة عنصر جذب أمام زوار المدينة لمشاهدة جزء من كنوز الملك الشاب لأول مرة، كما تم وضع بالمتحف مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.