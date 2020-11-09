أمن القاهرة يوجه حملات على تجار قطع غيار السيارات المحظور تداولها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط ضبط ( 9400 قطعة غيار سيارات أنواع مختلفة) بحوزة (مسئول مخزن قطع غيار سيارات، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط( 6972 قطعة غيار سيارات) بحوزة (مسئول مخزن قطع غيار سيارات، كائن بدائرة قسم شرط الساحل) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط ( 63 دراجة نارية معدة للبيع، 85 دراجة نارية داخل صندوق خشبى- عدد 18200 قطع غيار دراجات نارية أنواع مختلفة مجهولة المصدر) بحوزة (مسئول مخزن لتجميع وبيع الدرجات النارية، كائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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