ريال مدريد يصدم نجومه

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:44 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن صدمة جديدة من إدارة نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد سيقاطع الميركاتو الشتوي رغم رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في تدعيم صفوفه.

 

وقالت الصحيفة: "لن يقوم ريال مدريد بأي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية ، لكنه سيقوم ببيع لاعبين مثل يوفيتش وماريانو  إذا كانت العروض المقدمة جيدة".

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