وزير الأوقاف: مصر قبلة الوسطية والتسامح وعلينا الفخر بذلك

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين: إن مصر قبلة الوسطية والتسامح، تدينًا وحضارة، وستظل بإذن الله تعالى، فمصر لم تعرف عبر تاريخها الطويل التشدد ولا الغلو في الدين.

وأكد وزير الأوقاف أن الجماعات التي حاولت أن تجرف المجتمع المصري في طريقها نحو التشدد والغلو لفظها الشعب المصري بحضارته المتسامحة التي تضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق تاريخ عظيم ومشرف.

وأضاف: لذا لا نستغرب عندما يأتي وزير خارجية فرنسا وغيره من كبار المسئولين ليعلنوا من مصر احترامهم للإسلام، لأنهم يقدرون لمصر دورها الوسطي، هذا الدور الذي تعزز كثيرًا وبرز كثيرًا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح أنه علينا أن نفخر بهذه الوسطية، وعلينا أن نحافظ عليها، وأن نواجه بحسم أي محاولات لجماعات أهل الشر جَرَّ المجتمع وبخاصة الشباب منه إلى أيدلوجيتها المتشددة حفاظًا على ديننا وحضارتنا وسلام المجتمع والمنطقة والعالم.

أخبار تهمك

ماذا ستفعل مصر إذا طلبت إدارة بايدن استيعاب الإخوان.. عمرو موسى يوضح

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد زيادة الإصابات.. ٣ مفاجآت عن كورونا في مصر

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. مرتضي منصور خارج برلمان 2020

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ 19 دقيقة

عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ يوم

الإسماعيلي يصرف النظر عن نجم الزمالك ويجهز لإعلان صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ يوم

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يضع الأندية المشاركة بالبطولات الإفريقية في مأزق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري بروسيا

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 ص

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

11:30 ص

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

01:17 ص

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

11:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض