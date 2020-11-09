عاجل .. وزير الإسكان يتفقد منظومة صرف مياه المطر بالعاصمة الإدارية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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 قالت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في بيانا لها اليوم، إن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيقمون بجولة تفقدية للمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضافة الوزارة في بيانها أن الجولة ستشمل  قيام الوزير بتفقد منظومة صرف مياه الأمطار بمدينة القاهرة الجديدة.


وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد خلال الايام الماضية  مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا.

ورافقة فى الجولة كل من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو شركتى المقاولون العرب والسويدي إلكتريك .

وأكد وزير الإسكان ر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع سير العمل بالمشروع بشكل دورى، موضحاً أن الزيارة تأتي للاطمئنان على معدلات تنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين واهتمام مصر بالشأن الأفريقي، وبتنفيذ هذا المشروع الهام للشعب التنزاني، نظراً للدور المقرر للسد والمحطة في توفير الطاقة الكهربائية لدولة تنزانيا، ودفع معدلات التنمية بها .

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وزير اسكان سد ومحطة جيوليوس نيريري

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