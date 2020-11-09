تعرف على جهود مباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5) قضايا (إتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى – تحويل أموال – تهريب جمركى – نصب سفريات) مُتهم فيها (8) أشخاص ضبط فيها مستنديًا نحو (1،5مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

