موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر.









وكان الأهلي قد تغلب على نظيره الترسانة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس مصر.









بينما تأهل فريق أبو قير للأسمدة إلى دور الثمانية بعد إقصاء فريق حرس الحدود من دور الستة عشر بهدفين مقابل لا شيء.









ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، يوم السبت 21 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.









وتذاع مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، عبر شاشة قناة On time sport.