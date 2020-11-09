الأزهر العالمي للفتوى يواصل فعاليات التوعية الأسرية والمجتمعية بالإسماعيلية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية" الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة تحت عنوان "بالدين والعلم تُبنى الأوطان"، والذي تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام بمقر "جامعة قناة السويس" بمحافظة الإسماعيلية.

ويُلقي أعضاء مركز الفتوى بالأزهر خلال الفعاليات الضوء على الظواهر السلبية في المجتمع وطرق معالجتها، ومواجهة الأفكار المنحرفة، وتنمية الوازع الديني لدى الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، والإجابة على كل تساؤلاتهم، فضلًا عن غرس قيم الولاء للوطن في نفوسهم.

وكان الأزهر الشريف قد أطلق برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية"، العام الماضي، من خلال تفعيل البرنامج في ست محافظات شملت: (الإسماعيلية – المنيا – السويس – الدقهلية – بني سويف –جنوب سيناء)، وذلك من خلال عقد ندوات وورش عمل تثقيفية وتوعوية لجميع فئات المجتمع من قبل نخبة من العلماء والمتخصصين من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شملت الجامعات والمدارس والمعاهد الدينية، والمؤسسات الحكومية، والهيئات المدنية، فضلًا عن زيارة الأسر في منازلهم، بواقع 60 لقاء في كل محافظة للتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، فضلًا عن تنظيم 648 دورة للمتزوجين، و324 دورة تدريبية للمقبلين على الزواج.

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