حمادة هلال ضيف سارة دندراوي فى برنامجها الشهير "تفاعلكم 25 سؤال"

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يحل الفنان حمادة هلال ضيف الأعلامية سارة دندراوي، فى برنامحها الشهير "تفاعلكم" والمذاع عبر فضائية العربية، خلال الأيام القادمة.



ونشر حمادة هلال، صورة له تجمعه بسارة دندراوي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق قائلًا: “انتظروني قريبا مع الإعلامية سارة الدندراوي في برنامج تفاعلكم 25 سؤال على قناة العربية".



وفي سياق آخر، طرح حمادة هلال مؤخرًا أغنية "جمالها" مع الفنانة منه عرفة، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات ماجد صبرى وتوزيع مادو صالح وجيتار شريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف.