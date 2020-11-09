خبيرة : الإنتخابات الأمريكية ليست المؤثر علي أداء البورصة المصرية اليوم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:46 ص
حنان رمسيس
حنان رمسيس
نيفين سمير
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قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن الإنتخابات الأمريكية والصراع الأبدي بين الجمهوريين والديمقراطييين وحسمها لصالح الديمقراطيين ليست هي  المؤثر الاكثر عمق علي اداء المؤشرات في البورصة المصرية حيث أن الإرتباط الحدي بالمؤشرات الامريكية محدود للغاية ، ففي حالة الصعود القوي لا تتفاعل بنفس النسبة ولكن قد تنخفض بنسبة كبيرة بسبب تعاملات العرب والاجانب .

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه يوجد ارتباط  قوي بين المؤشرات المصرية والأخبار الداخلية  سواء كانت إيجابية أو سلبية ، فقبل وصول الانتخابات الامريكية الي مراحلها الحاسمة كان هناك مؤثر قوي أدي الي انخفاض المؤشرات انخفاضات عنيقة من مستوي 11500 نقطة الي قرابة 10300 نقطة ،  وهي تغير مجلس إدارة البنك التجاري الدولي الذي لم يستوعبة السوق لحظياً وأخذ فترة طويلة علي إستعابة .

وأضافت ، أنه مع تدني المؤشر الي قرابة 10300 نقطة عاود الارتفاع تدريجياً مرة أخري و لن يستطيع  المؤشر مواصلة الصعود الي قرابة 11000  نقطة إلا بدعم من اداء المؤسسات المحلية .

وأشارت الخبيرة ، الي أنه بعد حالة من الترقب الحزر التي سادت أوساط المتعاملين مع عودة المؤشرات الي الارتفاع مرة اخري بعد حالة من الضبابية وعدم اليقين والترقب الحزر من قبل فئات المتعاملين ، فقد حسمت الإنتخابات الامريكية لصالح الديمقراطيين والتي كانت أكثر مرة يتابعها العالم بشغف لحظة بلحظة لمعرفة نتيجتها 

كما ان السوق إستوعب ازمة البنك التجاري الدولي بعد تغير الإدارة  به ، وبدأ السهم في التفاعل بالإيجاب 
وكانت المؤشرات قد تأثرت بالسلب بإنخفاض البنك التجاري مما دفعها لمستويات الدعم التي لم تكن لتصل اليها دفعة واحدة 

اما عن اداء المؤشرات في جلسة اليوم فتواجدت بالكامل في المنطقة الخضراء حيث ارتفع المؤشر 30 لثالث جلسة علي التوالي بنسبة 1.09% وهي تقدر ب 117 نقطة ليصل الي 10798 نقطة،  كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 1.3% وهي تقدر بـ 25 نقطة ليصل الي 1893 نقطة ، كما امتدت الارتفاعات للمؤشر 100 الأوسع نطاق بنسبة 1.24% وهي تقدر بـ33 نقطة ليصل الي 2766 نقطة .

ووصلت قيم التداول بالبورصة المصرية أثناء التعاملات  الي قرابة المليار و500 مليون بسبب ارتفاع كافة المؤشرات ولتنفيذ صفقات بالحجم الكبير في قطاع العقارات .

اما عن الشركات التي تم التداول عليها  بالبورصة المصرية اليوم هم 161 شركة ، 96  منهم رابحون ، و21 خاسرون .

اماعن فئات وجنسيات المتعاملين فقد مال العرب والمؤسسات نحو الشراء فيما مال المصرين والاجانب والافراد نحو البيع .

وعن اداء القطاعات ، فقد تصدر قطاع مواد بناء القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة  1.26 % ، تلاه قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف بنسبة 1.25%  ، تلاه قطاع سياحة وترفية  بنسبة 1.13%.

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الانتخابات الامريكيه أزمة بنك التجاري الدولى

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