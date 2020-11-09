شعراوى: صندوق التنمية المحلية يمول 1232 مشروعاً باستثمارات 14 مليون جنيه

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
الفجر
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وافق صندوق التنمية المحلية على تمويل 1232 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر باستثمارات تقارب الـ 14 مليون جنيه فى 20 محافظة منذ بداية العام المالى الحالى 20202021 وحتى نهاية أكتوبر الماضى.

واعلن اللواء محمود شعراوى موافقة الصندوق على تمويل 871 مشروعًا للمرأة المعيلة من اجمالى المشروعات التى مولها بنسبة بلغت 70.7% موضحًا أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الاول فى عدد المشروعات المنفذة بعدد 208 مشروعات والمنيا 191 مشروعًا والغربية 177 مشروعًا وسوهاج 156 مشروعًا والشرقية 119 مشروعًا.

ووجه اللواء محمود شعراوى القائمين على الصندوق ببدء اجراءات الحصول على قرض اضافى من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد أن قارب التمويل المخصص للصندوق خلال العام المالى الحالى والمقدر بـ 15 مليون جنيه على الانتهاء وذلك حتى يستطيع الصندوق استكمال تمويل المشروعات المقدمة إليه خاصة وأن الصندوق يعد واحدًا من أهم آليات العمل الذى تعتمد عليه الوزارة فى انجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية بما يتيحه من فرص اقراض ميسرة وسريعة للراغبين من الافراد والمنظمات الأهلية فى اقامة مشروعات تنموية ذات عائد مالى.

وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر أكتوبر 2020 على تمويل 393 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر باستثمارات تجاوزت 4 ملايين جنيه فى 14 محافظة هى الغربية والمنيا وسوهاج والشرقية والدقهلية وبنى سويف والفيوم وكفر الشيخ والوادى الجديد والبحيرة والجيزة ودمياط والاسماعيلية ومطروح وأن السيدات المعيلات نفذت 265 مشروعًا بنسبة تجاوزت 67% من المشروعات التى تم تمويلها خلال شهر أكتوبر الماضى.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية سنوية للارتقاء بالقدرات الادارية للعاملين بالصندوق وفروعه بالمحافظات فى مجال الاقراض لتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وايضًا استمرار تقديم الدعم الفنى باستمرار للمستفيدين طبقًا لطبيعة المشروعات التى تنفذها.

وأضاف الوزير أن نشاط صندوق التنمية المحلية يمتد الى جميع محافظات الجمهورية ويصل لعملائه بيسر وسهولة في القري والكفور والنجوع من خلال الوحدات المحلية القروية موضحًا أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى للمشروعات مجانًا ويوافق فورًا على المشروعات التى تستفيد من الخامات البيئية المتاحة في نطاق الوحدات المحلية والتى تحافظ على البيئة ويشجع الصندوق الصناعات التكاملية بالريف المصري والتى تعمل على تنويع مصادر الدخل المحلي وزيادة فرص العمل المنتج والمستقر.

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