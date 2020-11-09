أنا واللى بحبه.. هكذا علق صلاح عبدالله على صورته مع محمود حميدة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان صلاح عبدالله على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره ، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر صلاح عبدالله بالصورة برفقة الفنان محمود حميدة ، وعلق على الصورة قائلاً:" أنا واللي بحبه".

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من قبل محبيه وتباينت الكثير من التعليقات أبرزها " من أجمل وأطيب النجوم ربنا يحفظكم".


وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".

وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.

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