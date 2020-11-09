مدير المرور يتفقد الخدمات الأمنية بالطرق السريعة والصحراوية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تفقد اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الاثنين، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات، للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.

وأكد "عبد الرازق" خلال جولته على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وشدد على القوات على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين والسيارات، في وقت الحظر المقرر، فضلا عن حظر حركة السيارات النقل الثقيل على الطرق من 12 بعد منتصف الليل حتي الساعة السادسة صباحًا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وارتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوي فيروس الكورونا "كوفيد 19".

ونبه على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

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