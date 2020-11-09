جهاز مدينة الشروق: يخصص مسار للدراجات بمحور"أحمد عرابى"

علن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من تخطيط الحارات المرورية ومسار دراجات جديد بمحور "أحمد عرابى" بالمدينة، وهو الطريق العرضى الموازى لطريق السويس والواصل بين مداخل المدينة على الطريق (1، 2 ، 3)، وذلك تحقيقاً لشروط السلامة المرورية بمدينة الشروق

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال باتجاهى المحور بإجمالى 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وذلك بالمرحلة الأخيرة التى تربط من مدخل السويس (3) حتى تقاطع محور الحرية والبالغ طولها (3كم)، وبعرض طريق (14م)، بخلاف الجزيرة الوسطى ورصيف مشاه بكل اتجاه.

وفى ذات السياق، أضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم تنفيذ مسار دراجات بطول (3كم) بإجمالى (6كم) بالاتجاهين بذات المحور، ويعتبر المسار الجديد ثانى أطول مسار دراجات بالمدينة، بهدف إتاحة الفرص لراغبى ممارسة رياضة الدراجات من خلال توفير أكثر من موقع بمدينة الشروق.

وقال رئيس جهاز "الشروق": إن ذلك يأتى فى ضوء دراسة شبكة الطرق بالمدينة وخلق محاور عرضية جديدة لسهولة الانتقال العرضى بالمدينة، مشيراً إلى قرب الانتهاء من تركيب كشافات إنارة ليد واللوحات الإرشادية بمحور " أحمد عرابى" طبقاً للمواصفات القياسية.