مدرب منتخب ألمانيا يثني على قرار "جوتزه"





يرى يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، أن القرار الذي اتخذه مواطنه ماريو جوتزه بالانضمام إلى أيندهوفن الهولندي كان مميزا وأن عودته للمانشافت باتت واردة.





وقال لوف (60 عاماً) في مقابلة نشرتها بوابة سبورت باذر اليوم الإثنين، إنه لم يتوقف عن متابعة غوتزه، موضحاً أنه كان على اتصال مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، خلال الأسابيع القليلة الماضية.





وشارك غوتزه آخر مرة مع المنتخب قبل نحو 3 أعوام، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل مع المنتخب الفرنسي 2-2 في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وقد كانت المباراة الدولية رقم 63 في مسيرته.





وسجل غوتزه هدف الفوز 1-0 للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل.





ولدى تقديمه كلاعب جديد في فريق إيندهوفن الهولندي، أبدى غوتزه طموحه في العودة من جديد إلى صفوف المنتخب الألماني، وصرح قائلاً: "بالتأكيد أرغب في العودة إلى المنتخب".





وسجل غوتزه الهدف الثاني لإيندهوفن في المباراة التي فاز فيها الفريق على فيليم تيلبورغ 3-0 أمس الأحد، ليكون الهدف الثاني له في الدوري الهولندي الممتاز، كما سجل للفريق في الدوري الأوروبي.





وأبدى لوف دهشته إزاء الأداء الجيد الذي يقدمه غوتزه قائلاً: "هذا لم يكن متوقعاً، يبدو منتعشاً للغاية ورشيقاً، والبهجة تبدو عليه".



