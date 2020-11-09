مدرب منتخب ألمانيا يثني على قرار "جوتزه"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:00 م
يواكيم لوف
يواكيم لوف
وكالات
Advertisements

يرى يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، أن القرار الذي اتخذه مواطنه ماريو جوتزه بالانضمام إلى أيندهوفن الهولندي كان مميزا وأن عودته للمانشافت باتت واردة.

وقال لوف (60 عاماً) في مقابلة نشرتها بوابة سبورت باذر اليوم الإثنين، إنه لم يتوقف عن متابعة غوتزه، موضحاً أنه كان على اتصال مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشارك غوتزه آخر مرة مع المنتخب قبل نحو 3 أعوام، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل مع المنتخب الفرنسي 2-2 في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وقد كانت المباراة الدولية رقم 63 في مسيرته.

وسجل غوتزه هدف الفوز 1-0 للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ولدى تقديمه كلاعب جديد في فريق إيندهوفن الهولندي، أبدى غوتزه طموحه في العودة من جديد إلى صفوف المنتخب الألماني، وصرح قائلاً: "بالتأكيد أرغب في العودة إلى المنتخب".

وسجل غوتزه الهدف الثاني لإيندهوفن في المباراة التي فاز فيها الفريق على فيليم تيلبورغ 3-0 أمس الأحد، ليكون الهدف الثاني له في الدوري الهولندي الممتاز، كما سجل للفريق في الدوري الأوروبي.

وأبدى لوف دهشته إزاء الأداء الجيد الذي يقدمه غوتزه قائلاً: "هذا لم يكن متوقعاً، يبدو منتعشاً للغاية ورشيقاً، والبهجة تبدو عليه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدرب المانيا لوف رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بعد زيادة الإصابات.. ٣ مفاجآت عن كورونا في مصر

منذ 42 دقيقة

تعرف على تطورات سد النهضة في ظل تولي "بايدن" لرئاسة أمريكا

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مرتضي منصور خارج برلمان 2020

منذ ساعتين

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ أقل من ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 11 ساعة

ماذا ستفعل مصر إذا طلبت إدارة بايدن استيعاب الإخوان.. عمرو موسى يوضح

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري بروسيا

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يضع الأندية المشاركة بالبطولات الإفريقية في مأزق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 10 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ يوم

الإسماعيلي يصرف النظر عن نجم الزمالك ويجهز لإعلان صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 ص

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

11:30 ص

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

01:17 ص

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

11:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض