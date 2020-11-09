عاصي الحلاني يوجه رسالة لمتابعيه فى أحدث ظهور له

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يحرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر عاصي الحلاني منذ قليل صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، ووجه رسالة لمحبيه قائلاً" لا تحبس الكلام الطيب فى قلبك أبداً ، امدح واشكر وقل خيراً للجميع.



والجدير ذكره أن عاصي الحلاني، انتهي من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.



أغنية "حبيبي" التي تجمع عاصي الحلاني ونجله الوليد من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب ويتم طرحها ضمن ألبومه الجديد.