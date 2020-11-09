درة تهنئ أبطال مسلسل "ما وراء الطبيعة": عمل مميز

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أشادت النجمة درة رزق، في مسلسل "ماوراء الطبيعة" بطولة الفنان أحمد أمين، والذي يعرض حاليا.


ونشرت منشور عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "مبروك لكلّ صنّاع مسلسل ما وراء الطبيعة 👏 عمل متميّز جدا".


يذكر أن "ماوراء الطبيعة": من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة ومدير تصوير أحمد بشاري

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