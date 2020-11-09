رئيس جهاز "العاشر من رمضان": تسليم مدرسة تعليم أساسى بـ"الإسكان الاجتماعى" إلى هيئة الأبنية التعليمية

صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم تسليم مدرسة تعليم أساسى بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى بالحى الـ٣٠ بمدينة العاشر من رمضان، إلى هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، والتى من المقرر أن تدخل الخدمة فى النصف الثانى من العام الدراسى الحالى.

وأضاف المهندس خالد شاهين، أن المدرسة ستخدم سكان الحى الـ٣٠ و الأحياء المجاورة ومنها الحيين ٢٩و ٣١، وذلك فى ضوء الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالإسكان الاجتماعي، حتى تكون مناطق سكنية جاذبه تحقق الهدف منها وإنشاء مجتمعات متكاملة، وكذا دفع وتطوير منظومة العملية التعليمية وبناء مدارس حكومية متميزة.

وأوضح رئيس جهاز "العاشر من رمضان"، أنه تم إنشاء المدرسة على مساحة إجمالية (١١٧٢٣م2)، وهي عبارة عن مبنيين ( أرضى + ٣ أدوار متكررة)، وتحتوى على ٤٢ فصلاً تعليمياً منها ٨ فصول رياض أطفال، و ٣ معامل متطورة، ومعملا كيمياء، بجانب صالات الأنشطة المتنوعة والغرف الإدارية والملعب.