الحصر العددي لدائرة شبرا الخيمة.. مستقبل وطن في المقدمة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن رئيس اللجنة العامة بدائرة شبرا الخيمة لانتخابات مجلس النواب الحصر العددي لأصوات الدائرة، وحصل مستقبل وطن على أعلى الأصوات، وحسموا مقاعد الدائرة الثلاثة.

وحصل كلا من مجاهد نصار 85909، عبدالسلام الخضراوي 82634، أشرف أمين 81720، وجميعهم مستقبل وطن بينما جاء في الترتيب بعدهم سمير عياد 25482، عزيزة السيد 23436، صلاح حسب الله 12691، وليد البنا 12198، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة للفردي في الدائرة 160381، والباطلة 9384.

أما بالنسبة للقائمه فبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 169765 الصحيحة منها 144586، والباطلة 25179، وحصلت القائمة الوطنية لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 116248، والمستقلين 28338.

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