ربنا يرحمك يا أحلى وأجمل أب.. عمرو محمود يس يذكر والده بهذه الكلمات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أستعاد الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين ذكريات والده الفنان الراحل محمود ياسين.

ونشر عمرو صورة عائلية تجمعه بوالده ووالداته شهيرة وشقيقته رانيا محمود ياسين .

وعلق على الصورة وكتب : بين ذراعى الأب وأحضان الأسرة كامل الإحساس بالأمان والدفء ، ربنا يرحمك يا أحلى وأجمل أب.

يذكر أن النجم الراحل محمود ياسين، توفى منذ فترة قليلة ونعى وفاته عدد كبير من الفنانين كما حرص على حضور الجنازة الكثير من نجوم الفن، وذلك بالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد.

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