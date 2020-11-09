عشرات الجرحى في انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:48 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، إصابة ما لا يقل عن 30 شخصًا، من بينهم 10 مدنيين، في انفجار سيارة مفخخة بإقليم قندهار الواقع جنوبي البلاد.

 

وكشف مسؤولون محليون، أن السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من مقر الشرطة فى منطقة مايواند بالإقليم فى حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الإخبارية.

 

وأوضح مسئولو الصحة في مستشفى ميروايس بقندهار، أن المستشفى استقبل 23 مصابا، بينهم 10 مدنيين.

 

وحتى الآن لم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسئوليتها عن الهجوم.

 

وقد سجلت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، مقتل 2115 مدنيا و3822 مصابا في الفترة من الأول من يناير وحتى الثلاثين من سبتمبر.

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عشرات الجرحى انفجار سيارة مفخخة افغانستان

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