مصرع شخص دهسًا بعد سقوطه تحت عجلات القطار في محافظة قنا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي شخص مصرعه، بفرشوط في محافظة قنا، بعد سقوطه أسفل عجلات قطار بالمزلقان.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا، يفيد مصرع كدوانى عبد الستار وزيرى، من قرية الكوم الأحمر، بمركز فرشوط، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بإحدى المزلقانات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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