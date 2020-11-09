متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة السيسي للأسر الأولى بالرعاية (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل المبادرة الإنسانية التي أطلقها الرئيس السيسي، للأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أنه جرى إطلاق أكبر قافلة إنسانية بالشراكة مع وزارة التضامن وجهات الدولة، تستهدف مليون مواطن تم حصرهم وهم الأولى بالرعاية تتضمن مليون كيلو من الدواجن ومليون كرتونة غذائية و50 ألف كرتونة ملابس جاهزة.

وقال "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات الخاصة بفكرة التمكين الاقتصادي.

وذكر أن هناك شراكة مع كل أجهزة الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لكل الأسر الأولى بالرعاية مع تمكينهم اقتصاديًا، لافتًا إلى أن المبادرة تأتي من منطلق الحماية الاجتماعية، موضحا أنها تستهدف كافة محافظات الجمهورية.

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية زبادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ووجه بالبدء في تفعيل.وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر وبقيمة إجمالية مليار جنيه

كما وجه بالاستمرار بانتظام في تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر واستشراف مزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

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