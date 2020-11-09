الألومنيوم يضم لاعب وسط الإعلاميين في صفقة انتقال حر

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واصل الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق ابرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.



ونجح الجهاز الفني في الحصول على خدمات بكر محمد لاعب وسط الاعلاميين السابق في صفقة انتقال حر للاعب بعد انتهاء مدة تعاقده مع ناديه السابق.



يذكر ان بكر محمد سبق له اللعب لأكثر من نادي بدوري القسم الثاني امثال بني مزار، والجونه، وأسوان، والتعدين والتي اختتمها الموسم المنقضي في نادي الاعلاميين، لياتي تعاقده مؤخرا مع نادى الألومنيوم.



وكان بكر محمد حقق الصعود للدوري الممتاز مرتين مع أسوان والجونه، وتعد صفقة انضمامه للالومنيوم هي رابع الصفقات التي ابرمها المدير الفني بعد ضم احمد حمودي لاعب شبان قنا، وإيهاب محمد مدافع بترول أسيوط، وفاروق خالد لاعب وسط الداخلية.



ويواجه فريق الالومنيوم يوم الخميس المقبل فريق نادي قنا بملعب الاول في أولى وديات الفريق الحمادي استعدادا لدوري القسم الثاني والمقرر إجراء قرعة مبارياته الأربعاء المقبل.