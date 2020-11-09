تعليق سيميوني بعد انتصار أتليتكالو بأربعة أهداف على قادش بالليجا

تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن انتصار فريقه على قادش بأربعة أهداف مقابل لا شيء في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وقال سيميوني في تصريحات عقب نهاية المباراة: "هناك تحسن كبير في الأداء بغض النظر عن نتيجة اليوم".





وتابع: "أكثر ما يسعدني، ويجعلني أشعر بالحماس والأمل، هو ما قلته منذ التعادل أمام هويسكا ثم فياريال على التوالي، ومن بعدهما الخسارة أمام بايرن ميونخ (في دوري الأبطال)، وهو أن الفريق يمر بحالة جيدة، وبحماس وحيوية وقوة ورغبة في تقديم أداء أفضل في كل مباراة".





وواصل: "بالطبع الأهداف اليوم جعلتنا في وضع أفضل في المباراة، وفي النتيجة، وفيما نتج عن ذلك، حيث أن المنافس كان عليه تغيير طريقة لعبه بعد الخسارة، ولعبوا بـ5 مدافعين في الخلف".





وأتم: "لا أعتقد أن مباراة في كرة القدم قد تحسم لقب الدوري، ليس لدي أي شك في أن التفكير في كل مباراة بشكل منفصل هو ما يجعلك تقترب من تحقيق أهدافك في أقرب وقت ممكن".



